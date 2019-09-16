Министр труда и соцзащиты: электронные трудовые книжки защищают работников

Электронные трудовые книжки позволят обезопасить работников от недобросовестных нанимателей. Такое мнение высказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

В интервью ОНТ она отметила, что электронный учет трудовой деятельности, по ее словам, хорош прежде всего для человека, поскольку позволяет сохранить всю информацию: «чернила — не выгорают, бумага — не затирается».

«Второй момент — мы обезопасим человека от недобросовестного нанимателя», отметила Костевич, добавив, что иногда при начислении пенсии не удается найти необходимые документы.

Для нанимателей электронные трудовые книжки упрощают ведение документов. «Это все стандартизировано, это все более дисциплинированно и аккуратно с точки зрения ведения документопроизводства», — пояснила министр.

«Мы сделали первый шаг в 2003 году. Второй — на мой взгляд, очень большой шаг — мы сделали в прошлом, 2018 году, когда было принято постановление правительства о внесении изменений в персонифицированный учет. Мы расширили поля, которые есть для заполнения в трудовой книжке, — это еще один шаг к автоматизации этого учета. Теперь мы будем иметь наименование профессий, должностей служащих и при этом эти наименования будут оцифрованы. Появится такая информация, как работа по совместительству, перевод с одной должности на другую. Эта информация в октябре текущего года уже придет в персонифицированный учет», — сказала Костевич.