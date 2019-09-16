«Это какая-то диверсия». Победителя Евроигр Кирилла Геращенко из-за допинга не допустили к ЧМ по борьбе

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Победитель II Европейских игр, которые прошли в Минске, Кирилл Геращенко не примет участие в стартовавшем в Нур-Султане чемпионате мира по борьбе.

Как оказалось, при сдаче пробы на допинг в его организме был найден запрещенный препарат.

В сборной произошедшее называют не просто недоразумением, а настоящей «диверсией». По словам старшего тренера сборной Николая Богданенка, он не верит, что спортсмен употреблял указанное вещество, так как оно давно вышло из употребления.

Он подчеркнул «Это какая-то диверсия». Победителя Евроигр Кирилла Геращенко из-за допинга не допустили к ЧМ по борьбе

Победитель II Европейских игр, которые прошли в Минске, Кирилл Геращенко не примет участие в стартовавшем в Нур-Султане чемпионате мира по борьбе.

Как оказалось, при сдаче пробы на допинг в его организме был найден запрещенный препарат.

В сборной произошедшее называют не просто недоразумением, а настоящей «диверсией». По словам старшего тренера сборной Николая Богданенка, он не верит, что спортсмен употреблял указанное вещество, так как оно давно вышло из употребления.

Он подчеркнул в эфире «Беларусь 5», что в настоящее время проводится внутреннее расследование.
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Тэги: допинг борьба Персона: Кирилл Геращенко Николай Богданенок

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