Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

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В понедельник, 16 сентября, в Беларуси будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления.

По информации синоптиков, в большинстве районов страны ожидается усиление западного ветра порывами, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Белорусские спасатели рекомендуют гражданам убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут упасть на жилье.

Автомобиль следует поставить либо в гараж, либо припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Если вы во время сильного ветра оказались на улице, то обходите шаткие строения и дома с неустойчивой крышей.
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Тэги: штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности сильный ветер

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