СМИ: реализация интеграционной программы приведет к поглощению Россией экономики Беларуси

Программа действий Беларуси и России по реализации союзного договора представляет собой довольно радикальный проект.

Фото из архива пресс-службы президента

По мнению «Коммерсанта» , это частичная экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам.

Такой вывод российское издание сделало, основываясь на положениях проекта «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», который стал известен «Ъ».

Документ шестого сентября парафировали премьеры министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас, но текст обнародован не был.

Ознакомившись с текстом программы, «Коммерсантъ» отмечает: «По крайней мере на бумаге, подписанной двумя премьер-министрами,— речь идет о довольно радикальном проекте». Программа рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. При реализации плана к этому сроку речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Беларуси на уровне управления.

Газета приходит к выводу, что конкретики в «Программе действий» немного — так, одним из немногих предметных обязательств является взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года. Большая же часть планов сторон заключается в представлении друг другу к 1 ноября 2019 года предложений по «дорожным картам» объединения экономик, подготовке законодательных шагов по интеграции к концу 2020 года, в большинстве случаев — начале работы в объединенном режиме с 1 января 2021 года.

Самым важным пунктом проекта, по мнению российского издания, является объединение налоговых систем. Предполагается, что к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс. При этом сказать, с какого года он вступит в силу, невозможно. Однако, если с 1 января 2022 года в Союзном государстве будут разграничены вопросы, которые относятся к общему и национальным предметам ведения, тогда российский Налоговый кодекс может измениться в 2022 году.

«Документ не содержит конкретных договоренностей о судьбе «единого» бюджета Союзного государства, который сейчас очень похож на декорацию, положения «Программы действий» можно трактовать в какую угодно сторону», — констатирует «Коммерсантъ».

Еще два пункта программы — объединение с 2021 года таможенной политики (чуть ли не создание общей таможенной службы) и энергополитики (в документе говорится о создании единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии).

Помимо этого страны намерены договорится об объединении платежных систем и практически едином режиме защиты инвестиций. При этом в документе не идет речи об объединении эмиссионных банков и единой валюте.

Предлагается также создание единого набора норм регулирования «промышленной политики». «Что бы это ни значило, режим государственного регулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей», — отмечается в материале.

В конце 2018 года Москва инициировала более тесную интеграцию России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».

На переговорах 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил Путину снять все проблемные вопросы в отношениях двух стран до декабря 2019 года.