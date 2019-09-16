ГАИ начала проведение спецмероприятия

На протяжении пяти дней, вплоть до 20 сентября, сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории Минской области специальное мероприятие.

Как сообщается, профилактическая акция «Пешеход» в первую очередь направлена на «предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием наиболее уязвимой категории участников дорожного движения».

За январь-август этого года на территории столичного региона было зарегистрировано 119 аварий с участием пешеходов (31 человек погиб, 93 получили травмы); по вине самих пешеходов произошло 50 ДТП (18 и 35 соответственно).

В ГАИ отметили, что зачастую именно беспечность пешеходов приводит к ДТП. В частности, инспекторы подчеркнули, что «даже на пешеходном переходе они обязаны переходить проезжую часть, убедившись, что этот выход для них безопасен».

В ходе проведения акции кроме ГАИ будут задействованы и сотрудники служб милиции общественной безопасности.

Дорожная милиция также будет обращать внимание на водителей, которые не пропускают пешеходов.

Добавим, что за нарушение пешеходами ПДД предусмотрена административное наказание в виде штрафа от одной до трех базовых величин, а для пьяных нарушителей — до пяти.

Если же водитель не пропустил пешехода, то ему грозит штраф от одной до пяти базовых величин.