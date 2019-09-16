Мировые цены на нефть подскочили на фоне атаки на Саудовскую Аравию

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Мировые цены на «черное золото», как и ожидалось, демонстрируют рост на фоне атак беспилотников на крупнейшие нефтяные предприятия Саудовской Аравии.

Фото pixabay.com

В результате атак беспилотников на два объекта саудовской государственной компании Aramco производство нефти сократилось более чем на 5 млн баррелей в сутки.

Реакция бирж последовала незамедлительно. Так, цена нефти марки Brent добавляет 9,96% и торгуется на уровне 66,22 доллара за баррель, а легкая нефть марки WTI на 8,61% — 59,52 доллара за баррель.
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Тэги: нефть мировые цены на нефть

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