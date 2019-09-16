Бизнесмен из Минска «кинул» партнеров на 30 тыс. долларов

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До десяти лет лишения свободы со штрафом грозит 32-летнему мужчине, «кинувшему» 14 предприятий более, чем на 62 тысячи рублей (более 30 тыс. долларов по нынешнему курсу).

Как сообщили в милиции, минчанин решил попробовать себя в бизнесе еще три года. Открыв парикмахерскую и несколько магазинов, он через некоторое время понял, что дела идут не так, как хотелось бы.


В столице задержана женщина — милиция говорит, что она «нагрела» минчан на крупную сумму валюты

Решив что-то изменить, он перерегистрировал фирму в Осиповичском районе, открыв здесь две торговые точки.

Создав несколько предприятий, он заключил примерно сорок контрактов с различными субъектами хозяйствования, по которым получал разнообразную продукцию.

Делиться выручкой с поставщиками бизнесмен не спешил, оставляя ее себе. Он либо сам приезжал в свои магазины за деньгами, либо ему их перечисляли работницы.

Всего, по данным правоохранителей он присвоил себе продукции в особо крупном размере. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 209 УК.
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Тэги: мошенничество Город: Осиповичи

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