Бизнесмен из Минска «кинул» партнеров на 30 тыс. долларов

До десяти лет лишения свободы со штрафом грозит 32-летнему мужчине, «кинувшему» 14 предприятий более, чем на 62 тысячи рублей (более 30 тыс. долларов по нынешнему курсу).

Как сообщили в милиции, минчанин решил попробовать себя в бизнесе еще три года. Открыв парикмахерскую и несколько магазинов, он через некоторое время понял, что дела идут не так, как хотелось бы.

Решив что-то изменить, он перерегистрировал фирму в Осиповичском районе, открыв здесь две торговые точки.

Создав несколько предприятий, он заключил примерно сорок контрактов с различными субъектами хозяйствования, по которым получал разнообразную продукцию.

Делиться выручкой с поставщиками бизнесмен не спешил, оставляя ее себе. Он либо сам приезжал в свои магазины за деньгами, либо ему их перечисляли работницы.

Всего, по данным правоохранителей он присвоил себе продукции в особо крупном размере. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 209 УК.