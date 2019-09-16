Из минской школы экстренно эвакуировали 1350 человек

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Настоящий переполох произошел сегодня утром в столичной школе № 84.

По информации спасателей, в 10:19 на пульт дежурного поступил сигнал о возможном возгорании в учебном заведении на улице Пономарева. Звонившие сообщили, что сработала пожарная сигнализация.


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К моменту прибытия подразделений МЧС, администрация школы провела эвакуацию учеников (1250 детей), а также преподавателей и персонал (100 человек).

В ходе разведки выяснилось, что в электрощитовой на первом этаже произошло оплавление изоляции электропроводки.

Предполагаемая причина произошедшего — короткое замыкание.
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Тэги: школа пожар эвакуация Город: Минск

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