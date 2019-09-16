Убийце трех человек дали 25 лет колонии

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 16 сентября вынесла приговор 67-летнему жителю Лунинца, обвиненному в убийстве трех человек, — 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Татьяна Цибуля, которая поддерживала гособвинение по этого уголовному делу, вечером 8 марта, находясь в доме у тещи в Лунинецком районе, обвиняемый во время ссоры выстрелил из ружья в свою жену, затем — в ее престарелую мать и брата. Все трое скончались на месте происшествия. После этого мужчина выстрелил себе в голову, но остался жив.

В ходе процесса подсудимый, который раньше к уголовной ответственности не привлекался, утверждал, что совершил преступление, будучи в невменяемом состоянии. Однако, как сообщила прокурор, по заключению эксперта, в момент совершения преступлений обвиняемый не находился в состоянии аффекта и мог в полной мере осознавать значение своих действий.

В итоге житель Лунинца признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса — 139 (убийство) и 295 (незаконные действия в отношении боеприпасов и взрывчатых веществ). Суд также постановил взыскать с него 25 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу сестры убитой им супруги.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.