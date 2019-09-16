Под Кобрином 18-летний пьяный бесправник врезался в дерево — он в больнице

Травмы различной степени тяжести получили 18-летний водитель и 15-летний пассажир «Пежо Боксера» после аварии.

Как сообщает пресс-служба МВД, в минувшую субботу водитель на 13-м километре дороги Н846 Забава — Новоселки — Липово он не справился с управлением, вылетел в кювет, где протаранил дерево.

В больнице, куда молодые люди были доставлены, выяснилось, что старший из них кроме того, что не имел прав на управление автомобилем, был еще и нетрезвым (0,6 промилле).

Ранее сообщалось, что в Минске два внедорожника врезались на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса.