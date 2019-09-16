Лукашенко: мы не будем постоянно ползать на коленях перед старшим братом и вымаливать какие-то крохи

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Александр Лукашенко сообщил, что Минск и Москва вернутся к переговорам с российской стороной по вопросу компенсации потерь за налоговый маневр в нефтяной сфере.

Фото пресс-службы президента

Как заявил он во время разговора с главой Гостаможкомитета Юрием Сенько, проводимый Россией налоговый маневр стал причиной падения поступлений валюты.


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В этой связи глава государства поинтересовался, какие действия предпринимает ГТК для компенсации потерь: «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи».

Он напомнил, что в скором времени с президентом РФ Владимиром Путиным будет утверждать программу совместных действий, поэтому «придется вернуться и к этому вопросу».

«Мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть, — заявил Лукашенко. — Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр».

Глава государства отметил, что власти будут искать дополнительные источники для компенсации потерь. В качестве примера он сказал, что будет рассматриваться возможности по линии «Белнефтехима».
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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия налоговый маневр ГТК Персона: Александр Лукашенко

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