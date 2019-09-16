Частным медцентрам разрешили принимать на работу медиков всех категорий

Деловое сообщество добилось отмены дискриминирующей нормы, касающейся найма работников в медицинские центры, сообщает Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени Кунявского.

В сообщении союза говорится, что до последнего времени медицинские организации частной формы собственности могли трудоустраивать у себя только медицинских работников первой или высшей квалификационных категорий, а у государственных медицинских учреждений такого ограничения не было.

Требования к квалификации упразднены указом от 2 сентября № 326 «О совершенствовании лицензирования».

«Подписание указа — это долгожданное событие для Ассоциации стоматологических организаций, других членов БСПН и всей медицинской общественности», — прокомментировал событие глава Ассоциации стоматологических организаций БСПН Василий Шутов.

При этом он выразил надежду, что впредь нормы госрегулирования не будут тормозить развитие медицинских услуг в стране.

«Хотелось бы, чтобы причины избыточного регулирования были осмыслены и более не становились тормозом при подготовке актов законодательства», — отметил Шутов.

В свою очередь, сопредседатель и директор БСПН Жанна Тарасевич отметила, что принятие указа № 326 подтверждает то, что организованное деловое сообщество может менять регуляторную политику государства. «Спасибо всем, кто был в теме и продвигал предложения бизнеса», — сказала Тарасевич.

Ранее в беседе с корреспондентом БелаПАН она отмечала, что именно невысокая консолидация белорусского бизнеса является фактором, который не позволяет деловому сообществу отстаивать прогрессивные идеи на государственном уровне.

«Услышит ли власть голос бизнеса? Ответ на этот вопрос зависит не только от власти, но и от самого бизнеса», — отмечала Тарасевич.

Она констатировала, что доля тех компаний, которые входят в бизнес-объединения, остается небольшой.

«Как следствие, возможности профессиональных союзов, чтобы привлечь к работе экспертов, также весьма ограничены», — рассказывала Жанна Тарасевич.

По ее словам, отсутствие ресурсов является одной из основных причин того, что предложения, с которыми выходят представители бизнеса, не являются должным образом проработанными.

«Если подготовлены аргументированные предложения в органы власти, голос бизнеса звучит громче. Если же предложения не отражают консолидированную позицию бизнеса, если эти предложения профессионально не подготовлены, то такие голоса, как правило, на государственном уровне никто не услышит», — отмечала Тарасевич.