Замгоссекретаря США Дэвид Хэйл посетит Беларусь

Запланированы встреча заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла на высшем уровне и переговоры с главой МИД Владимиром Макеем.

Дипломат прилетит в Минск 17 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Замгоссекретаря США по политическим делам — третья по значимости должность в иерархии американского внешнеполитического ведомства.

Это уже второй за последние две с половиной недели визит в Минск высокопоставленного американского чиновника. 29 августа Беларусь посетил теперь уже бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.