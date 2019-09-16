Замгоссекретаря США Дэвид Хэйл посетит Беларусь
Запланированы встреча заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла на высшем уровне и переговоры с главой МИД Владимиром Макеем.
Дипломат прилетит в Минск 17 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Замгоссекретаря США по политическим делам — третья по значимости должность в иерархии американского внешнеполитического ведомства.
Это уже второй за последние две с половиной недели визит в Минск высокопоставленного американского чиновника. 29 августа Беларусь посетил теперь уже бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.