Замгоссекретаря США Дэвид Хэйл посетит Беларусь

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Запланированы встреча заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла на высшем уровне и переговоры с главой МИД Владимиром Макеем.


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Дипломат прилетит в Минск 17 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Замгоссекретаря США по политическим делам — третья по значимости должность в иерархии американского внешнеполитического ведомства.

Это уже второй за последние две с половиной недели визит в Минск высокопоставленного американского чиновника. 29 августа Беларусь посетил теперь уже бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
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Тэги: Беларусь-США госсекретарь США заместитель госсекретаря США Персона: Дэвид Хэйл Город: Минск

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