Белорусский покерист увез из Лондона 600 тысяч долларов

В Лондоне завершилась крупная покерная серия хайроллеров British Poker Open. На таких дорогих турнирах успешно выступает 27-летний белорус.

Бодяковский стал лучшим в турнире с бай-ином 50 000 фунтов, а в финале он одолел немца Кристофа Фогельсанга.

Победа принесла белорусу 600 000 долларов призовых. Теперь в его активе 26,4 миллиона долларов призовых, выигранных за карьеру в живых турнирах.

В лидерах рейтинга с большим отрывом идет американец Брин Кенни. В его активе 55 миллионов долларов призовых.