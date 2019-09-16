Белорусский покерист увез из Лондона 600 тысяч долларов

Никита Бодяковский обошел по призовым легендарного Фила Айви.

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В Лондоне завершилась крупная покерная серия хайроллеров British Poker Open. На таких дорогих турнирах успешно выступает 27-летний белорус.


Белорус Никита Бодяковский выиграл в покер 588,7 тыс. долларов

Бодяковский стал лучшим в турнире с бай-ином 50 000 фунтов, а в финале он одолел немца Кристофа Фогельсанга.

Победа принесла белорусу 600 000 долларов призовых. Теперь в его активе 26,4 миллиона долларов призовых, выигранных за карьеру в живых турнирах.

В лидерах рейтинга с большим отрывом идет американец Брин Кенни. В его активе 55 миллионов долларов призовых.
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Тэги: British Poker Open покер Персона: Никита Бодяковский Брин Кенни

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