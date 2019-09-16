Оперативники задержали замдиректора перерабатывающего предприятия в Витебской области

По сообщению пресс-службы МВД, 33-летний житель Толочина, работая в должности замдиректора перерабатывающего предприятия, с 2017 по 2019 годы получал взятки от представителей коммерческих структур Беларуси и России.

Управленец получал взятки на общую сумму порядка 54 тысяч рублей на работе, дома и в других регионах республики. Незаконные вознаграждения ему передавали за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию (отгрузки картофеля и яблок).

В областном УСК завели уголовное дело.