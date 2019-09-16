В Москве осудили актера Павла Устинова, которому росгвардеец вывихнул плечо

/ Мир
Просмотров: 248

Тверской районный суд Москвы приговорил обвиненного в нападении на сотрудника Росгвардии Павла Устинова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.


Видеофакт. Полицейские в Москве ударили задержанного оппозиционера головой о столб

Как пишет «Медиазона», в числе свидетельств, якобы подтверждающих виновность Устинова, был назван DVD-диск с записью камеры, которая не охватывает участок местности, где задерживали Устинова, а видеозаписи самого задержания суд оценку не дал.

Судья Криворучко начал читать приговор, в котором сказано что Устинов якобы совершил применение насилия, опасного для здоровья. По мнению суда, виновность Устинова подтверждается в том числе показаниями потерпевшего сотрудника Росгвардии Александра Лягина: тот якобы заметил, что Устинов скандирует лозунги, в том числе оскорбительные, и это необходимо было пресечь.

Павла Устинова задержали на несогласованной акции протеста за свободные выборы 3 августа. Тогда он отправился в центр Москвы, потому что договорился встретиться с другом, который пообещал помочь по работе. Устинов поехал на Пушкинскую площадь, и встал у выхода из метро, ожидая друга. Встретиться приятели так и не успели. Сначала силовики скрутили Павла, а потом и прибывшего на встречу его друга, который просидел в отделе полиции двое суток. О митинге оппозиции они оба ничего не знали.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: российская оппозиция Росгвардия Персона: Павел Устинов Александр Лягин Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Экс-депутат Госдумы предостерег власти России от поглощения Беларуси

Экс-депутат Госдумы предостерег власти России от поглощения Беларуси

«Нравится внешняя политика Путина». Виктория Скрипаль идет в политику

«Нравится внешняя политика Путина». Виктория Скрипаль идет в политику

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

Погиб за будущее России — в Москве вспоминают Немцова

Погиб за будущее России — в Москве вспоминают Немцова