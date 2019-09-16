Из кабинки минского колеса обозрения выпала дверца при людях внутри

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В парке Горького с колеса обозрения упала дверца одной из закрытых кабинок. Аттракцион работал, внутри были люди.

Источник: TUT.by

Вечером воскресенья 15 сентября минчанка Наталья гуляла по парку, в один миг в 50-100 метрах от нее упала дверца кабинки колеса обозрения, сообщает TUT.by.

«Произошло грубое нарушение инструкции дежурными аттракционов, их дисциплинарно накажут. Ничего страшного не произошло — экстренно отреагировали, остановили аттракцион, включили реверс, вернули обратно. Посетители, которые сидели в этой кабинке, написали, что претензий к нам не имеют. Это человеческий фактор», — объяснил начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Андрей Жихарев.
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Тэги: парк Горького колесо обозрения Персона: Андрей Жихарев Город: Минск

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