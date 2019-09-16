Передача информации через Wi-Fi станет гораздо быстрее

Объединение Wi-Fi Alliance официально запускает следующее поколение беспроводной передачи информации Wi-Fi 6.

Технологии оптоволокна и мобильных сетей развиваются семимильными шагами, ровно как и новые стандарты передачи информации USB и Wi-Fi. Последний, кстати, в очередной раз переходит на новое поколение, передает The Verge .

Новый стандарт беспроводной передачи информации означает не только высшую скорость подключения, но и большее количество устройств, которые могут подключиться к Wi-Fi-точке одновременно.

Теоретическая максимальная скорость Wi-Fi 6 выросла до 9,6 Гбит/сек (около 1,2 Гб/сек). Это на 6,1 Гбит/сек больше, чем «потолок» Wi-Fi 5. Технология уже готова, и с этого дня Wi-Fi Alliance начнет сертифицировать устройства различных производителей.

Пока новый стандарт связи поддерживают смартфоны iPhone 11 и 11 Pro, а следующим должен стать Samsung Galaxy Note 10. Поскольку большинство продуктов, которые уже есть на рынке, нужно укомплектовать дополнительным оборудованием для поддержки Wi-Fi 6, новый стандарт начнет массово распространяться уже в будущих моделях смартфонов.