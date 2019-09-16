В Бобруйске с особой жестокостью убили 70-летнего местного жителя

По подозрению в преступлении задержали 47-летнего сына погибшего.

Источник: СК

По данным Следственного комитета, 14 сентября от диспетчера скорой помощи в милицию поступило сообщение о смерти 70-летнего мужчины. Cо слов сына, сообщившего о происшествии, мужчина причинил телесные повреждения себе сам при падении.

В ходе допроса подозреваемый подтвердил факт избиения своего отца, после которого последний скончался на месте происшествия.