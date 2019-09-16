В России осудили бывшего оперативника ФСБ, который вонзил ствол карабина в анус бизнесмену

Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего оперативника ФСБ Илью Кирсанова к 4 годам лишения свободы за пытки предпринимателя Игоря Саликова, у которого он проводил обыск.

Илья Кирсанов. Фото: zona.media

Прокурор доказывал, что Кирсанов вонзил карабин «Тигр» в задний проход пострадавшему и тем нанес ему множество травм, сообщает zona.media .

Обвиняемый и его коллеги из ФСБ и СК настаивали, что Саликов сам себя травмировал. Сотрудники ФСБ почти никогда не попадают на скамью подсудимых за применение насилия.

Седой 60-летний потерпевший Игорь Саликов находился в клетке. В отличие от потерпевшего, 27-летний Кирсанов находился в зале суда рядом с защитником.

Игорь Саликов — не только пострадавший, но и обвиняемый по другому уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. По версии следствия, Саликов решил отомстить любовнику своей бывшей жены и попросил помочь своего приятеля, который угрозами принудил мужчину к оральному сексу и заснял это на видео. Дело возбудили через два года после случившегося, когда пострадавший любовник уже работал в Следственном комитете.

Полгода назад Саликова перевели в СИЗО «Кресты-2». Вину он не признает.

Прокурор Андрей Апальков просил суд назначить Илье Кирсанову 4,5 года лишения свободы. Приговор судья Юрий Смирнов вынес 13 сентября — он признал оперативника ФСБ виновным и приговорил его к 4 годам в колонии общего режима. Кроме того, Кирсанов должен выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей компенсации.

Бывшего оперативника ФСБ, который пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО, взяли под стражу в зале суда.