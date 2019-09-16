Заместитель помощника госсекретаря США Кент третий раз за год приехал в Беларусь

Как сообщило посольство США на своей странице в «Фейсбуке», 16 сентября Джордж Кент посетил Мирский замок, чтобы «познакомиться с многовековой историей места и насладиться красотой и разнообразием архитектурных стилей».

Источник: facebook.com/usembassy.minsk

«Кент также отдал дань памяти местной еврейской общине, которая была уничтожена во время Холокоста. Он посетил здание бывшей иешивы, которая известна своими духовными лидерами за пределами Беларуси, и бывшие еврейские кладбища, куда часто съезжаются многочисленные паломники из США и других стран», — говорится в сообщении.

Кент уже приезжал с визитами в Беларусь в марте и июле нынешнего года. Политик входит в состав американской делегации, сопровождающей заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, который прибудет в Минск 17 сентября.