Глава ГТК: Беларусь недополучила 520 млн рублей пошлин из-за налогового маневра

Беларусь с начала 2019 года недополучила 520 млн рублей таможенных пошлин из-за налогового маневра России в нефтяной сфере, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько 16 сентября после доклада главе государства.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отставание по таможенным платежам в бюджет составляет 2,4%. «По нефти и нефтепродуктам мы потеряли в общей сложности более 520 миллионов рублей. Это достаточно сложная ситуация, и компенсировать ее за счет иных платежей было сложно», — сказал Сенько, фрагмент комментария которого был показан в эфире телеканала СТВ .

«Хотя в общей сложности компенсацию мы сделали, и 301 миллион белорусских рублей мы собрали за счет большего НДС. Большая сумма была собрана платежей, которые были уплачены физическими лицами при ввозе товаров из-за границы, в том числе большая сумма по акцизам, по утилизационному сбору», — дополнил глава ГТК.

Кроме того, перевозчики выбирают Беларусь как транзитную страну, в которой можно быстро и безопасно оформить любые грузы. «Допустим, транзитом в Российскую Федерацию прошло на 308 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Сенько.

Как сообщал БелаПАН, на встрече с председателем ГТК Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Лукашенко отметил, что проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.

Ранее экспортируемая из России в Беларусь нефть не облагалась таможенными пошлинами. Беларусь производила переработку нефти на своих заводах и экспортировала ее в страны Европы, облагая собственными налоговыми пошлинами и получая от этого доходы. Налоговый маневр в России предусматривает постепенное снижение налоговых пошлин на экспорт нефти до нуля к 2024 году и их замещение налогом на добычу полезных ископаемых. Это означает, что с 2024 года в отсутствие компенсации со стороны России Беларусь фактически будет импортировать нефть по мировым ценам.