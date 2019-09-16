Пропавшего свислочского школьника Дмитрия Землякова нашли 16.09.2019 / 22:46 / Общество Просмотров: 316 A- A+ Подросток из Пуховичского района ушел из дома вместо уроков утром 16 сентября. Вечером появилась информация, что парень нашелся. «Мальчик жив, здоров. Нашли», — сообщил ПСО «Ангел». Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: поиск пропавшего розыск отряд Ангел Персона: Дмитрий Земляков Город: Свислочь Другие материалы на эту тему: «Иду в Магадан». Пропавший мозырянин нашелся по дороге на Колыму В Россию экстрадировали бизнесмена, строившего космодром «Восточный» Еще один российский бизнесмен задержан в Минске Пять лет в бегах. Беларусь просит выдать Сергея Богдашова