Пропавшего свислочского школьника Дмитрия Землякова нашли

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Подросток из Пуховичского района ушел из дома вместо уроков утром 16 сентября.

Вечером появилась информация, что парень нашелся. «Мальчик жив, здоров. Нашли», — сообщил ПСО «Ангел».
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Тэги: поиск пропавшего розыск отряд Ангел Персона: Дмитрий Земляков Город: Свислочь

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