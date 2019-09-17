Беларусь накрыла холодная неустойчивая воздушная масса

/ Общество
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Во вторник, 17 сентября, погоду на территории Беларуси будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса из северной Атлантики, в течение дня — атмосферный фронт.

Ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди. Ветер западный порывистый. Максимально воздух прогреется днем до +11..+17°С.

В столице вероятность дождя составляет 80-90%. Ветер западный порывистый. Температура воздуха:

  • утром +9..+11°С;
  • днем +13..+15°С;
  • вечером +10..+12°С.

Как отметили синоптики, Гомельская область продолжает оставаться в зоне чрезвычайной пожароопасности, из-за чего объявлено штормовое предупреждение — красный уровень опасности.
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Тэги: погода

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