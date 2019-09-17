Андрейченко: Палата представителей — это не цирк

Палата представителей рассматривает серьезные вопросы, которые затрагивают судьбу страны, поэтому депутаты должны подходить к работе ответственно. Такое мнение высказал спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

«За зрелищами нужно ходить не в Овальный зал, а в другие залы. За эмоциями — пожалуйста, в цирк можно ходить, — сказал он 16 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» . — Мордобой, который происходит в отдельных парламентах (других стран. — БелаПАН.), это не лучший показатель. Думаю, что это все-таки подходы такие, которые в цивилизованном обществе недопустимы».

Отвечая на вопрос, каким он видит новый состав белорусского парламента, Андрейченко отметил, что в нем должны быть представлены все слои общества. «Оно в принципе так было и до этого времени. Важно, чтобы была там молодежь, чтобы были там ветераны. Думаю, что новая палата будет соответствовать этим критериям, — сказал Андрейченко. — Важно, чтобы там было и представительство хорошее женщин. У нас, кстати, более 30% сегодня в Палате представителей — это женщины. И это очень хорошо приветствуется на международном уровне».

По словам Андрейченко, если в парламенте будут представлены разные общественные организации, политические партии, представители реального сектора экономики, то это позволит «принимать выверенные и востребованные законы, которые будут именно работать».

Андрейченко также заявил, что Палата представителей и депутаты «должны соответствовать требованиям времени, поэтому должны быть [у них] блоги, аккаунты».

«На сегодняшний день это в Палате представителей практикуется, многие депутаты имеют эти блоги, — сказал Андрейченко. — А через сайт Палаты представителей сегодня идет общественное обсуждение законопроектов, чего раньше не было. Мы сегодня внедряем эти современные, новые технологии. Чем больше людей будут принимать участие в обсуждении законопроекта, тем лучше».

Андрейченко также сообщил, что намерен в четвертый раз баллотироваться депутатом. «В депутаты когда идешь, надо быть твердо уверенным, что ты можешь принести пользу своему народу и своей стране, — сказал он. — Я 14 лет отработал губернатором Витебской области, сейчас работаю депутатом. У меня три района в избирательном округе. Мы за это время очень многое сделали вместе с избирателями, с местными органами власти, Витебским облисполкомом. Избиратели обратились ко мне, чтобы я дал согласие баллотироваться еще один раз. Я принял такое решение».

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.