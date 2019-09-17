Когда Палата представителей планирует принять республиканский бюджет на 2020 год
На открывающейся второго октября сессии Палата представителей рассмотрит не менее 60 вопросов, среди которых и республиканский бюджет на 2020 год.
Как рассказал спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко 16 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале
По его словам, депутаты работают над документом с июня.
«Наши депутаты входят в состав комиссии, которая по линии правительства создана. В ближайшее время этот законопроект поступит в Палату представителей, — сказал Андрейченко. — Мы очень активно будем работать с ним, особенно что касается доходной и расходной частей, источников наполнения, чтобы на этой сессии не позже октября месяца мы приняли республиканский бюджет на 2020 год».
В ходе осенней сессии депутаты также планируют рассмотреть проекты законов о хозяйственных обществах, нотариальной деятельности, лекарственных средствах и ратифицировать ряд международных договоров.