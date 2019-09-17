Когда Палата представителей планирует принять республиканский бюджет на 2020 год

На открывающейся второго октября сессии Палата представителей рассмотрит не менее 60 вопросов, среди которых и республиканский бюджет на 2020 год.

Как рассказал спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко 16 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» , «на сегодняшний день на рассмотрении в палате находятся уже 60 вопросов, 40 — мы включили в график подготовки, — сказал Андрейченко. — Президент обратил основное внимание на принятие республиканского бюджета на 2020 год. Это главный финансовый документ».

По его словам, депутаты работают над документом с июня.

«Наши депутаты входят в состав комиссии, которая по линии правительства создана. В ближайшее время этот законопроект поступит в Палату представителей, — сказал Андрейченко. — Мы очень активно будем работать с ним, особенно что касается доходной и расходной частей, источников наполнения, чтобы на этой сессии не позже октября месяца мы приняли республиканский бюджет на 2020 год».

В ходе осенней сессии депутаты также планируют рассмотреть проекты законов о хозяйственных обществах, нотариальной деятельности, лекарственных средствах и ратифицировать ряд международных договоров.