Чемпионат Беларуси по футболу. Полная картина 21-го тура

В заключительном поединке 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги «Витебск» на своем поле проиграл «Гомелю».

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Вот остальные результаты тура:

«Торпедо-БелАЗ» — «Неман» — 1:0;

«Динамо» (Бр) — «Минск» — 3:0;

БАТЭ — «Городея» — 2:1;

«Славия» — «Энергетик-БГУ» — 2:2;

«Ислочь» — «Шахтер» — 0:1;

«Динамо» (Мн) — «Слуцк» — 2:1.

Кроме этого, «Дняпро» засчитана техническая победа (3:0) над минским «Торпедо».

Турнирная таблица пока выглядит так: