Чемпионат Беларуси по футболу. Полная картина 21-го тура

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В заключительном поединке 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги «Витебск» на своем поле проиграл  «Гомелю».

Фото pixabay.com

Вот остальные результаты тура:

  • «Торпедо-БелАЗ» — «Неман» — 1:0;
  • «Динамо» (Бр) — «Минск» — 3:0;
  • БАТЭ — «Городея» — 2:1;
  • «Славия» — «Энергетик-БГУ» — 2:2;
  • «Ислочь» — «Шахтер» — 0:1;
  • «Динамо» (Мн) — «Слуцк» — 2:1.

Кроме этого, «Дняпро» засчитана техническая победа (3:0) над минским «Торпедо».

Турнирная таблица пока выглядит так:

  1. Динамо (Бр) — 51 очко (после 20 игр);
  2. БАТЭ — 46 (19);
  3. Шахтер — 46 (19);
  4. Динамо (Мн) — 40 (20);
  5. Торпедо-БелАЗ — 35 (21);
  6. Ислочь — 34 (21);
  7. Городея — 30 (20);
  8. Слуцк — 26 (21);
  9. Славия — 23 (19);
  10. Неман — 23 (21);
  11. Витебск — 21 (20);
  12. Минск — 20 (21);
  13. Гомель — 15 (20);
  14. Энергетик-БГУ — 16 (21);
  15. Дняпро — 16 (20);
  16. Торпедо (Мн) — 6 (20).
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Тэги: футбол-Беларусь

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