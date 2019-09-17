Глава ГТК рассказал о схеме транзита оружия из Украины через Беларусь в Россию

Государственная таможенная служба совместно с КГБ раскрыла схему транзита оружия из Украины через Беларусь в Россию. Об этом сообщил председатель ГТК Юрий Сенько.

По его словам, части оружия из Украины через Беларусь перемещались в Литву, а оттуда более крупными партиями — в Россию.

«Насколько мы располагаем информацией, в Российской Федерации при завершении этой спецоперации было выявлено большое количество оружия. Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, около девяти тысяч боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации», — сказал Сенько 16 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» .

Он также сообщил, что в текущем году увеличилось число случаев, когда граждане пытаются провести через границу наркотические и психотропные вещества.

«На фоне общего роста количества желающих пересечь границу, конечно, увеличиваются и попытки перемещения наркотических и психотропных веществ, — сказал Сенько. — В частности, в Беларуси (с начала года. — БелаПАН) было возбуждено 129 уголовных дел по линии попыток перемещения наркотиков. Что характерно, по весу в четыре раза количество наркотиков больше, чем за аналогичный период прошлого года. Практически 626 кг изъято против 155-ти прошлого года».

При этом, подчеркнул Сенько, 615 кг наркотиков предназначались для российских получателей.

«Ввозились российскими курьерами и предназначались для дальнейшего транзита, — сказал он. — Таможенная служба с нашей технической оснащенностью защищает не только наших граждан, но и всех граждан Евразийского экономического союза, куда в последующем уже эти опасные грузы могут перемещаться и причинять вред».

Согласно данным, опубликованным на сайте ГТК, за первые шесть месяцев 2019 года было возбуждено 12 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу оружия.

«Из незаконного оборота изъято пять единиц огнестрельного оружия, в том числе травматического действия, составная часть и компонент к огнестрельному оружию, взрыватель от гранаты, три единицы бесствольного оружия, 180 единиц боеприпасов к огнестрельному и иным видам оружия», — говорится в сообщении.