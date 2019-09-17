Андрейченко против серьезных изменений в Избирательный кодекс

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В Беларуси надо проводить совершенствование избирательного законодательства, но без революционных изменений, заявил глава Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Фото ctv.by


Андрейченко: Палата представителей — это не цирк

«На сегодняшний день не вижу, что у нас есть какие-то кричащие вопросы и проблемы, что нам надо немедленно вносить изменения в Избирательный кодекс, — сказал он 16 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1». — Да, какие-то вопросы назрели, но революционных изменений там на сегодняшний день, я думаю, не должно быть и нет в этом необходимости».

Андрейченко также отметил, что является сторонником смешанной избирательной системы.

«Я — сторонник того, чтобы мы постепенно переходили на смешанную систему, чтобы у нас была и мажоритарная система, и пропорциональная, — сказал он. — Сколько это процентов будет, надо поработать над этим вопросом и определиться. Но мы все-таки должны услышать в парламенте и меньшинство, которое, будем говорить, будет избрано от наших политических партий».

Ранее сообщалось, что представители оппозиционных структур 13 августа обсудили вопросы изменения избирательного законодательства на встрече с председателем постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонидом Цуприком.

12 июня Палата представителей зарегистрировала законопроект оппозиционного депутата Анны Канопацкой «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Республики Беларусь».
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Тэги: Избирательный кодекс Персона: Владимир Андрейченко

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