Помощь «ближнему» чуть не стоила жизни жителю Добруша

К длительному сроку заключения могут приговорить 19-летнего жителя Добруша — его обвиняют по совершению целого ряда преступлений, среди которых и особо тяжкие.

Эта история произошла вечером второго марта. Как сообщили в СК, группа молодых людей выпивала возле дома культуры. Один из приятелей решил покинуть компанию. По дороге домой несколько раз падал.

В один такой момент посторонний прохожий решил придти ему на помощь. Тогда 27-летний местный житель и не подозревал, в какие «жернова» его затянет элементарное желание помочь.

19-летний друг упавшего обвинил будущую жертву насилия в попытке кражи имущества, а затем «стал требовать купить ему пива и дать денег». Свои требования он подкреплял демонстрацией ножа и матом. Не получив согласия, он пустил в ход кулаки.

Далее обвиняемый «заставил мужчину проехать к банкомату, для того чтобы снять для него деньги со счета. Молодой человек стал угрожать убийством и причинением вреда здоровью».

После того, как снять деньги не удалось, обвиняемый отвел парня во двор и жестоко избил его и «нанес множественные удары ножом по различным частям тела».

Потерпевшему все же удалось сбежать.

Экспертиза установила, что причиненные тяжкие телесные повреждения относятся к опасным для жизни.

19-летнему парню предъявлены обвинения по следующим статьям УК:

ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения);

ч. 1 ст. 14 п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем).

В настоящее время дело находится в прокуратуре, после чего будет направлено в суд.