Видеофакт. Мамаев и Кокорин вышли на свободу

Сегодня утром братья Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Исправительную колонию № 4 (Белгородская область) они покинули на черном «Мерседесе G-класса» (Геленвагене).

6 сентября на выездном заседании областной суд принял решение об УДО.

О деле Мамаева-Кокорина подробнее здесь.

Сегодня также стало известно, что Александр Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом». Как сообщил его адвокат Юрий Падалко, к соглашению стороны пришли 16 сентября. По поводу Павла Мамаева защитник футболиста сказал, что у того действующий контракт с «Краснодаром».