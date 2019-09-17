Лига чемпионов. «Ливерпуль» в Неаполе начинает борьбу по защите титула
Сегодня вечером матчами в Милане и Лионе стартует групповой раунд самого престижного футбольного турнира Старого света — Лиги чемпионов УЕФА.
Первый тур подарит болельщикам сразу несколько захватывающих (по крайней мере по афише) поединков. Всего пройдет восемь матчей:
- Группа F
«Интер» — «Славия»;
«Боруссия» — «Барселона».
- Группа E
«Наполи» — «Ливерпуль»;
«Зальцбург» — «Генк».
- Группа G
«Бенфика» — «РБ Лейпциг»;
«Лион» — «Зенит».
- Группа H
«Челси» — «Валенсия»;
«Аякс» — «Лилль».
Поединки в Милане и Лионе начнутся в 19:55, все остальные — в 22:00 по минскому времени.
Напомним, действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», победивший в финале «Тоттенхэм» 2:0.
Финал нынешнего розыгрыша пройдет в Стамбуле на стадионе «Ататюрк», на котором прошла одна из самых запоминающихся битв за кубок. В 2005 году после первого тайма «Милан» вел в матче с «Ливерпулем» — 3:0. Но в итоге проиграл в серии послематчевых пенальти.