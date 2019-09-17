Белорус стал первой звездой матча «Вашингтон» — «Чикаго»

Настоящий фурор произвел белорусский нападающий Алексей Протас в предсезонном матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс».

Фото из официального твиттера «Вашингтона»

«Столичные» взяли верх в овертайме — 4:3. Наш 18-летний земляк записал в свой актив три результативных балла (гол + две передачи). Он находился на льду 14 минут 11 секунд (в т.ч. 2 минуты 49 секунд в большинстве).

По итогам встречи именно Протаса признали лучшим игроком матча.