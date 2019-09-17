Белорус стал первой звездой матча «Вашингтон» — «Чикаго»

/ Спорт
Просмотров: 222

Настоящий фурор произвел белорусский нападающий Алексей Протас в предсезонном матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс».

Фото из официального твиттера «Вашингтона»

«Столичные» взяли верх в овертайме — 4:3. Наш 18-летний земляк записал в свой актив три результативных балла (гол + две передачи). Он находился на льду 14 минут 11 секунд (в т.ч. 2 минуты 49 секунд в большинстве).

По итогам встречи именно Протаса признали лучшим игроком матча.

ыбранный в третьем раунде драфта-2019 под № 91 белорус заключил трехлетний контракт новичка.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: НХЛ Персона: Алексей Протас Город: Вашингтон

Другие материалы на эту тему:

Белорусский хоккеист Егор Шарангович подписал контракт с клубом НХЛ

Белорусский хоккеист Егор Шарангович подписал контракт с клубом НХЛ

Трое белорусов вошли в топ-90 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Трое белорусов вошли в топ-90 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Грабовский затмил Овечкина

Грабовский затмил Овечкина

Михаил Грабовский даже не думает о возвращении в КХЛ

Михаил Грабовский даже не думает о возвращении в КХЛ