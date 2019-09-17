ЦИК подвел итоги очередного этапа выборов в парламент

В Беларуси зарегистрировано 487 инициативных групп по сбору подписей по выдвижению кандидатов в депутаты.

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Прием документов на регистрацию инициативных групп осуществлялся до 12 сентября включительно. Решение о регистрации инициативной группы принималось в течение пяти дней с момента поступления заявления.

Всего было подано 503 заявления на регистрацию инициативных групп, отказано в регистрации 14 инициативных групп, два заявления были отозваны, сообщили в ЦИК.

372 зарегистрированные инициативные группы собирают подписи избирателей за выдвижение беспартийных кандидатов, 115 — представителей политических партий.

Так, за выдвижение членов Коммунистической партии Беларуси собирают подписи 28 инициативных групп, Объединенной гражданской партии — 27, Белорусской партии левых «Справедливый мир» — 17, Партии БНФ — 16, Республиканской партии труда и справедливости — 10, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) — 11, Либерально демократической партии и Белорусской патриотической партии — по две, Белорусской аграрной партии и Белорусской социально-спортивной партии — по одной.

Сбор подписей по выдвижению кандидатом в депутаты продлится до 7 октября включительно.

Выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября.