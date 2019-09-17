Сколько будет стоить электроэнергия с БелАЭС

Венгерский эксперт в области ядерной энергетики инженер-энергетик Жолт Харфаш сделал прогноз по поводу себестоимости производимой на Белорусской АЭС электроэнергии.

По его словам, себестоимость электроэнергии, производимой на атомных электростанциях мира, сегодня составляет около трех евроцентов (около семи копеек по сегодняшнему курсу) за киловатт-час.

Как сообщил Хорфаш на встрече с белорусскими журналистами в Будапеште, половина электроэнергии в Венгрии вырабатывается с помощью АЭС «Пакш».

По его словам, с вводом новых атомных мощностей себестоимость электричества, вырабатываемого за счет ядерной энергетики, не изменится.

Вместе с тем, отметил он, ситуация, например, в странах Европы показывает, что энергетика на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может существовать только благодаря субсидированию.

В частности, он привел в пример Германию, где на поддержку ВИЭ государство ежегодно затрачивает 30 млрд евро, а средняя стоимость киловатт-часа электроэнергии составляет 30 евроцентов.

По словам Харфаша, согласно данным Международного энергетического агентства, средний срок службы АЭС в глобальном масштабе составляет 35 лет.

Без реализации проектов по продлению срока службы АЭС и сооружения новых атомных станций общие мировые расходы на решение климатических проблем составят около 80 млрд долларов ежегодно.

Эксперт также сообщил, что сейчас в 18 странах мира вводится в эксплуатацию 52 реактора суммарной мощностью 52,7 тыс. МВт. В будущем планируется построить 111 реакторов суммарной мощностью 121,8 тыс. МВт, а в более отдаленной перспективе — еще 330 реакторов общей мощностью 361 тыс. МВт.