В Ивацевичском районе тракторист задавил животновода
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Трагедия произошла накануне днем недалеко от деревни Гутка.
По информации правоохранителей, 48-летний животновод производил сцепку универсальной доильной станции.
В этот момент 50-летний тракторист начал сдавать назад. Во время движения «произошло рассоединение сцепного устройства».
Полученные животноводом травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте.
По данным региональной Госавтоинспекции, тракторист был трезв.
Ранее сообщалось, что на стройке в Писке погиб бригадир.