В Ивацевичском районе тракторист задавил животновода

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Трагедия произошла накануне днем недалеко от деревни Гутка.

По информации правоохранителей, 48-летний животновод производил сцепку универсальной доильной станции.

В этот момент 50-летний тракторист начал сдавать назад. Во время движения «произошло рассоединение сцепного устройства».

Полученные животноводом травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте.

По данным региональной Госавтоинспекции, тракторист был трезв.

Ранее сообщалось, что на стройке в Писке погиб бригадир.
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Тэги: гибель на производстве сельское хозяйство Город: Ивацевичи

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