В России сняли ремейк известного советского фильма «Подкидыш»

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26 сентября в прокат выходит ремейк фильма «Подкидыш» 1939 года. В картине снялись Сергей Маковецкий, Виктор Логинов, Павел Баршак, Юлия Топольницкая и другие известные киноактеры.

Современная версия российского режиссера Сергея Васильева напоминает оригинальный фильм лишь основой сюжета. Картина рассказывает историю о ребенке и современной Москве на языке нынешнего поколения.

Сергей Маковецкий исполнил в картине роль харизматичного злодея, а Виктор Логинов предстал в романтическом амплуа. Актерский состав фильма дополнила Юлия Топольницкая, известная многим по клипу «Лабутены» группировки «Ленинград». Она исполнила комическую роль юной и непунктуальной няни.

Фильм наполнен юмором и милыми шутками, которые будут понятны и детям, и их родителям. Главный двигатель поступков героев — любовь, благодаря ей они справляются со всеми трудностями и находят взаимопонимание. Эпизоды фильма сопровождают современные и лиричные песни от Jukebox Trio и певицы Ёлки.

Фильм «Подкидыш» 1939 года был снят по сценарию Рины Зеленой и Агнии Барто с Фаиной Раневской в одной из главных ролей.
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Тэги: кинокомедия римейк Персона: Сергей Васильев Виктор Логинов Сергей Маковецкий Рина Зеленая Агния Барто Ёлка Фаина Раневская Юлия Топольницкая

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