Евродепутаты определились с новым главой ЕЦБ

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Депутаты Европейского парламента определились с новым главой Европейского центрального банка.

Европаламент

Кристин Лагард покинула пост главы Международного валютного фонда

Во время пленарного заседания депутаты поддержали кандидатуру экс-управляющего директора Международного валютного фонда Кристин Лагард, пишет «ЕП».

Нынешний президент ЕЦБ Марио Драги покинет пост 31 октября.

Напомним, президент ЕЦБ назначаются на восьмилетний срок главами государств или правительств, входящих в ЕС. Голосование в Европарламенте носит консультативный характер и не является обязательным для Европейского совета.

Ожидается, что Лагард официально будет представлена в ходе саммита ЕС в Брюсселе 17-18 октября.
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Тэги: Европарламент ЕЦБ Персона: Кристин Лагард

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