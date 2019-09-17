Евродепутаты определились с новым главой ЕЦБ
Депутаты Европейского парламента определились с новым главой Европейского центрального банка.
Во время пленарного заседания депутаты поддержали кандидатуру экс-управляющего директора Международного валютного фонда Кристин Лагард, пишет
Нынешний президент ЕЦБ Марио Драги покинет пост 31 октября.
Напомним, президент ЕЦБ назначаются на восьмилетний срок главами государств или правительств, входящих в ЕС. Голосование в Европарламенте носит консультативный характер и не является обязательным для Европейского совета.
Ожидается, что Лагард официально будет представлена в ходе саммита ЕС в Брюсселе 17-18 октября.