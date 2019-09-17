ЧП на «Газпром трансгаз Беларусь»: на работе погиб электромонтер

Очередная гибель на производстве зафиксирована в Беларуси. На этот раз ЧП произошло в Мозырском районе.

По информации местных следователей, 13 сентября на мозырском участке буровых работ филиала «Молодечненское управление буровых работ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» погиб 56-летний электромонтер.

Как сообщается, во время работ разорвался трос, за счет которого держалась железобетонная опору высоковольтной линии. Столб упал на мужчину и смертельно травмировал его.

Сегодня сообщалось, что в деревне Гутки (Ивацевичский район) тракторист задавил животновода.