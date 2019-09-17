С января по август 2019 года ВВП Беларуси вырос на 1,1%

В январе—августе 2019 года ВВП Беларуси вырос по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 1,1% и составил 83,9 млрд рублей, согласно первой оценке Национального статистического комитета.

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В январе 2019 года рост экономики был на уровне 0,7%, в январе—феврале — 0,8%, январе—марте — 1,1%, январе—апреле — 1,4%, январе—мае — 1%, январе—июне — 0,9%, январе—июле — 1,3%. Таким образом, за август рост экономики замедлился на 0,2 %, сообщает БелаПАН .

В целом, правительство в 2019 году предусматривает экономический рост в 4%. По словам министра экономики Дмитрия Крутого, достичь этого показателя планируется за счет увеличения инвестиций в крупные проекты и развитие малого и среднего бизнеса.

Однако 9 июля заместитель министра Дмитрий Ярошевич заявил, что существует риск замедления экономического роста до 2,5% в случае сохранения инерционного сценария развития экономики. «Правительство придерживается макроэкономической сбалансированности, которая является основой для устойчивого экономического роста», - отметил он.

МВФ ухудшил экономический прогноз по Беларуси. Международный валютный фонд ожидает, что в 2019 году экономика страны вырастет на 1,8%, в 2020-м — на 2,2%. В октябре 2018-го МВФ прогнозировал рост в 2019 году на 3,1%.

Об ухудшении экономического прогноза по Беларуси объявил и Всемирный банк. Он указал на возможное негативное влияние налогового маневра в нефтяной отрасли в России. Согласно апрельской оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020-м — 2,4%, в 2021-м — 2,1%. По сравнению с январской оценкой Всемирного банка экономический прогноз по Беларуси на 2019—2021 годы ухудшен на 0,5, 0,1 и 0,4 процентного пункта соответственно.

В майском обзоре Европейского банка развития сообщается, что в 2019 году белорусская экономика вырастет на 2%, а в 2020 году — на 1,8%. При этом в ноябре 2018 года, согласно прогнозу ЕБРР, ожидалось, что белорусская экономика вырастет в 2019-м на 2,5%. Таким образом, по сравнению с ноябрьским майский прогноз банка в отношении Беларуси снижен на 0,5 процентного пункта.

Эксперты Центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка» пришли к выводу, что в 2019 году белорусская экономика вряд ли сможет вырасти на 4%, как ранее прогнозировало правительство. Авторы исследования констатируют, что в первом полугодии белорусская экономика выросла всего на 0,9%. По мнению аналитиков, низкие темпы роста стали следствием того, что Беларусь столкнулась с проблемой «грязной» российской нефти.

Эксперты также добавили, что действие временных факторов, связанных с поставками грязной нефти, в ближайшие месяцы станет слабее. Это позволит несколько улучшить текущие результаты, однако диапазон оценок роста ВВП на 2019 год постепенно смещается вниз и сейчас находится между 1,5% и 2,5%.

Евразийский банк развития (ЕАБР) в обзоре также отмечает, что в целом, ВВП Беларуси близок к своему равновесному уровню, в связи с чем существенного устойчивого ускорения темпов его прироста в краткосрочной перспективе не ожидается.