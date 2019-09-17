«Белнефтехим» приоткрыл завесу над переговорами с Казахстаном по нефти

Белорусская сторона готовит документы для импорта нефти из Казахстана и рассматривает разные варианты ее доставки.

По словам заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, в настоящее время «ведется подготовка межправительственного соглашения», которое «будет регулировать вопрос, связанный с доставкой сырья из Казахстана на белорусские НПЗ».

Он уточнил, что белорусская сторона «понимает возможные маршруты доставки казахстанской нефти». «Доставка казахстанской нефти возможна посредством использования магистральных нефтепроводов, а также железной дороги. У нас уже был опыт использования железной дороги для доставки казахстанского сырья и загрузки вторичных процессов НПЗ», — отметил Сизов. Кроме этого, добавил он, в начале 2000-х «был опыт доставки казахстанской нефти для загрузки белорусских НПЗ».

«Объемы доставки казахстанской нефти зависят от договоренностей субъектов хозяйствования и экономической целесообразности», — подчеркнул Сизов.

Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев 16 сентября на пресс-конференции сообщил, что к визиту Александра Лукашенко в Нур-Султан, который планируется в октябре, может быть подписано соглашение о поставках нефти из Казахстана.