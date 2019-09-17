«Белнефтехим» приоткрыл завесу над переговорами с Казахстаном по нефти

/ Экономика
Просмотров: 666

Белорусская сторона готовит документы для импорта нефти из Казахстана и рассматривает разные варианты ее доставки.

По словам заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, в настоящее время «ведется подготовка межправительственного соглашения», которое «будет регулировать вопрос, связанный с доставкой сырья из Казахстана на белорусские НПЗ».


Компенсацию основных потерь от поставок грязной нефти Беларусь рассчитывает получить до конца года

Он уточнил, что белорусская сторона «понимает возможные маршруты доставки казахстанской нефти». «Доставка казахстанской нефти возможна посредством использования магистральных нефтепроводов, а также железной дороги. У нас уже был опыт использования железной дороги для доставки казахстанского сырья и загрузки вторичных процессов НПЗ», — отметил Сизов. Кроме этого, добавил он, в начале 2000-х «был опыт доставки казахстанской нефти для загрузки белорусских НПЗ».

«Объемы доставки казахстанской нефти зависят от договоренностей субъектов хозяйствования и экономической целесообразности», — подчеркнул Сизов.

Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев 16 сентября на пресс-конференции сообщил, что к визиту Александра Лукашенко в Нур-Султан, который планируется в октябре, может быть подписано соглашение о поставках нефти из Казахстана.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Казахстан Белнефтехим Персона: Владимир Сизов Аскар Бейсенбаев

Другие материалы на эту тему:

В Беларуси снижаются цены на бензин

В Беларуси снижаются цены на бензин

Более 10 белорусских компаний хотят привлечь инвестиции на площадке МФЦ «Астана»

Более 10 белорусских компаний хотят привлечь инвестиции на площадке МФЦ «Астана»

Лукашенко вернется с орденом. Казахстанская нефть под вопросом

Лукашенко вернется с орденом. Казахстанская нефть под вопросом

«Белнефтехим» рассказал, как будут меняться цены на бензин

«Белнефтехим» рассказал, как будут меняться цены на бензин