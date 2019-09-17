Авиация МЧС ликвидировала лесной пожар в Столинском районе

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17 сентября сотрудникам авиации МЧС удалось ликвидировать лесной пожар в 10 км восточнее деревни Ольманы Столинского района. Сообщение о задымлении в лесном массиве, принадлежащем Рубельскому лесничеству «Полесского лесхоза», спасатели получили 16 сентября в 12:37, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

В болотистой местности горели трава и кустарник. Огонь двигался в восточном направлении.  

Поскольку наземное тушение пожара было затруднено в связи с отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью, на место происшествия прибыли вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС и осуществили 12 сбросов воды.  

Работы по тушению продолжались вплоть до 17 сентября. К 12:30 пожар был ликвидирован полностью. В целом, огонь успел охватить территорию площадью около 75 га.

 

 

Всего за сутки в природных экосистемах ликвидированы 6 торфяных, 3 лесных и 5 пожаров травы и кустарников.

 

 

Фото и видео МЧС Беларуси
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