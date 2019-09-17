На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

Таджикские власти заявили, что в результате стрельбы ранения получили несколько таджикистанцев. По данным пограничной службы Кыргызстана, погиб кыргызский пограничник.

Таджикистан и Кыргызстан продолжают упрекать друг друга в новом инциденте, произошедшем на совместной границе, передает ozodi.org .

Пресс-служба таджикских погранвойск сообщила, что вопреки подписанным ранее соглашениям, кыргызская сторона начала строительство неизвестного сооружения вечером 16 сентября в Гафуровском районе.

«Жители махалли Бахор воспротивились этим незаконным действиям граждан Кыргызской Республики и потребовали у них прекратить строительные работы. Кыргызская сторона мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 часов открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения», — отмечается в сообщении.

В сообщении, распространенном вечером 16 сентября кыргызской погранслужбой, вина за произошедшее возлагается на Таджикистан. В нем говорится, что таджикские пограничники первыми применили оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост Максат, а затем — временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области, в результате чего был убит кыргызский пограничник.