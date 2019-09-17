Дачник смертельно травмировался своим автомобилем возле Дзержинска

Несчастный случай произошел днем 15 сентября на дачном участке в Дзержинском районе.

Фото: sk.gov.by

По сообщению областного УСК, 75-летний мужчина решил откатить свой автомобиль, чтобы cкосить траву на участке под ним. Он снял ВАЗ с ручного тормоза, и автомобиль покатился назад. Хозяин попытался задержать машину, но оказался прижатым бампером к углу постройки.

Очевидцы освободили мужчину и вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался.