США возвращают посла в Беларусь, Минск — в Вашингтон

Соединенные Штаты Америки и Беларусь приняли решение о восстановлении дипломатических представительств до уровня послов.

«Мы согласны, что это неестественная ситуация в наших отношениях, и рады, что этот период заканчивается, — заявил перед встречей с Александром Лукашенко 17 сентября в Минске заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл, которого цитирует Радыё Свабода . — Мы завершаем этот период по причине тех шагов, которые сделала ваша страна… Мы делаем это не для соперничества с какой-то другой страной. Но хотим реализовать потенциал наших отношений полностью».

На встрече с Хейлом Александр Лукашенко положительно оценил интерес США к региону Восточной Европы.

«Приятно вас видеть здесь — не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь», — сказал Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года после введения Соединенными Штатами санкций в отношении госконцерна «Белнефтехим» в связи с нарушениями прав человека в Беларуси.

Вскоре после этого белорусский посол в США Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. С тех пор американскую миссию в Минске возглавляют временные поверенные.

Дипломатический штат посольства был сокращен с 35 до пяти человек. В связи с этим был сокращен перечень консульских услуг гражданам.

Белорусские граждане вынуждены обращаться за визами в консульские отделения посольств США в Москве, Варшаве, Киеве и Вильнюсе.

В 2014 году посольство возобновило выдачу виз некоторым категориям граждан — студентам, участникам программ обмена, людям старше 70 лет и тем, у кого ранее была американская виза.

В марте 2019 года Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства.