Мужчину с канистрой бензина пустили в метро. В Минске завершено расследование поджога офиса
1 июля около 13:20 неизвестный совершил поджог одного из офисов, расположенных возле станции метро «Спортивная». Причиненный ущерб составил более 4,9 тыс. рублей.
Мужчина был задержан сотрудниками милиции через несколько часов после совершения поджога и заключен под стражу. Им оказался неработающий 30-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. По результатам освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,11 промилле), сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
В ходе допроса обвиняемый пояснил, что совершил поджог из-за конфликта с руководителем организации, также он признал вину и раскаялся в содеянном.
Следователи установили, что мужчина использовал для поджога пластиковую канистру с бензином, приобретенную на одной из автозаправочных станций Первомайского района. При этом топливо было отпущено оператором АЗС в пластиковую тару, что запрещено. С канистрой в руках мужчину пропустили в метро.
В результате проведенного расследования оператор АЗС привлечен к дисциплинарной ответственности, к инспектору службы безопасности метрополитена применены меры материального воздействия, второй инспектор уволен.
Действия хулигана квалифицированы по ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) УК РБ. Уголовное дело передано в суд.