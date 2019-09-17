Мужчину с канистрой бензина пустили в метро. В Минске завершено расследование поджога офиса

1 июля около 13:20 неизвестный совершил поджог одного из офисов, расположенных возле станции метро «Спортивная». Причиненный ущерб составил более 4,9 тыс. рублей.

Фото Следственного комитета

Мужчина был задержан сотрудниками милиции через несколько часов после совершения поджога и заключен под стражу. Им оказался неработающий 30-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. По результатам освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,11 промилле), сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что совершил поджог из-за конфликта с руководителем организации, также он признал вину и раскаялся в содеянном.

Следователи установили, что мужчина использовал для поджога пластиковую канистру с бензином, приобретенную на одной из автозаправочных станций Первомайского района. При этом топливо было отпущено оператором АЗС в пластиковую тару, что запрещено. С канистрой в руках мужчину пропустили в метро.

В результате проведенного расследования оператор АЗС привлечен к дисциплинарной ответственности, к инспектору службы безопасности метрополитена применены меры материального воздействия, второй инспектор уволен.

Действия хулигана квалифицированы по ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) УК РБ. Уголовное дело передано в суд.