Пятерых россиян задержали в Минске за ограбление кассира

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В хищении денежных средств из кассового аппарата в одном из торговых центров Минска подозревают пятерых «туристов» из Нижегородской и Саратовской областей.

По информации пресс-службы МВД, 41-летний фигурант и его товарищи направились в один из минских ТЦ. Под видом совершения покупки, он попросил кассира разменять ему крупную купюру белорусских рублей на более мелкие. Вероятно, обладая навыками убеждения, фигурант получил доступ к кассовому аппарату, где стал выбирать необходимые ему купюры. Ему удалось незаметно вытянуть из кассы порядка 500 рублей.

Информация о хищении стала известна после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Сейчас они находятся в ИВС.
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Тэги: кража ТЦ Беларусь-Россия Город: Минск

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