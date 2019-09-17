Пятерых россиян задержали в Минске за ограбление кассира

В хищении денежных средств из кассового аппарата в одном из торговых центров Минска подозревают пятерых «туристов» из Нижегородской и Саратовской областей.

По информации пресс-службы МВД, 41-летний фигурант и его товарищи направились в один из минских ТЦ. Под видом совершения покупки, он попросил кассира разменять ему крупную купюру белорусских рублей на более мелкие. Вероятно, обладая навыками убеждения, фигурант получил доступ к кассовому аппарату, где стал выбирать необходимые ему купюры. Ему удалось незаметно вытянуть из кассы порядка 500 рублей.

Информация о хищении стала известна после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Сейчас они находятся в ИВС.