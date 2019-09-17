22 сентября в Минске временно ограничат движение на некоторых улицах

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22 сентября в столице пройдет День без автомобиля. С 6:00 до 24:00 движение будет ограничено на участке ул. Октябрьской от дома 16/1 до здания 16/25 — здесь пройдут праздничные мероприятия, сообщил журналистам инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Инспектор добавил, что также будет ограничено движение транспорта во время проезда колонны участников велопробега. Заезд велосипедистов стартует на ул. Октябрьской в 21:00, далее пройдет по улицам Тростенецкой, Аранской, Свердлова, проспекту Независимости и финиширует на площади Я. Коласа, сообщают «Минск-Новости».

Роман Лашкевич отметил, что 22 сентября сотрудники ГАИ при контроле уделят особое внимание движению по выделенным полосам для общественного транспорта.
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Тэги: День без автомобиля ограничение движения Персона: Роман Лашкевич

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