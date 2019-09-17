Лукашенко рассказал о сигналах, которые посылал руководству США

Ненормальным назвал Александр Лукашенко текущий уровень отношений между Беларусью и США. Об этом глава государства заявил 17 сентября на встрече в Минске с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие, скажем так, слабые отношения», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что визит Хейла — «это свидетельство того, что США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь».

«В это сложное время ваш интерес к этом региону обнадеживает», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Возможно, мы находимся в плену неких измышлений СМИ. Но, как нам здесь кажется в Беларуси, Европа и вообще планета переживают непростые, сложные времена. И частенько в этом обвиняют США. Но мы прекрасно пониманием, что не бывает так в жизни, что один кто-то виноват, а все остальные мягкие, белые и пушистые. Наверное, здесь и мы все виноваты в том, что складывается такая ситуация в мире», — заявил белорусский лидер.

«Что касается наших с вами отношений, — обратился Лукашенко к Хейлу, — вы очень хорошо знаете и осведомлены в том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений».

Перед встречей с Лукашенко Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон принял решение о возвращении посла США в Беларусь.