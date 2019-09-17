Книга воспоминаний Эдварда Сноудена поступила в продажу

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности и контрактник ЦРУ США Эдвард Сноуден написал мемуары, которые 17 сентября поступили в продажу под названием Permanent Record («Личное дело»).

Сноуден рассказал в книге, как американские спецслужбы используют электронные методы слежения за согражданами и иностранцами, вплоть до глав иностранных государств, как он помогал создавать эту систему и почему он решил бежать из страны в 2013 году и рассекретить эти данные, сообщает svoboda.org .

Автор пояснил, как пытается менять внешность, выходя на улицу в Москве: сбривает бороду, меняет походку или надевает очки.

Накануне Сноуден дал ряд интервью зарубежным СМИ. Среди прочего, он посоветовал не пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp. Более безопасными для переписки являются Signal и Wire.