Книга воспоминаний Эдварда Сноудена поступила в продажу

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности и контрактник ЦРУ США Эдвард Сноуден написал мемуары, которые 17 сентября поступили в продажу под названием Permanent Record («Личное дело»).

США следят за пользователями биткоинов — Сноуден

Сноуден рассказал в книге, как американские спецслужбы используют электронные методы слежения за согражданами и иностранцами, вплоть до глав иностранных государств, как он помогал создавать эту систему и почему он решил бежать из страны в 2013 году и рассекретить эти данные, сообщает svoboda.org.

Автор пояснил, как пытается менять внешность, выходя на улицу в Москве: сбривает бороду, меняет походку или надевает очки.

Накануне Сноуден дал ряд интервью зарубежным СМИ. Среди прочего, он посоветовал не пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp. Более безопасными для переписки являются Signal и Wire.

Эдвард Сноуден в 2013 году передал СМИ информацию, в том числе секретную, о программах слежки спецслужб за гражданами при помощи компьютерных технологий.

После этого американец бежал в Россию. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

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Тэги: мемуары шпионаж АНБ ЦРУ США-Россия Персона: Эдвард Сноуден Город: Москва

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